بدء فعاليات معرض دبي للبصريات 2018

المصدر: دبي- البيان

افتتح معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس، فعاليات معرض دبي للبصريات 2018 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي.

شهد الافتتاح فالنتينا سيتا قنصل عام إيطاليا في دبي، وماريلينا بروكاتشيو، نائب المفوّض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية، وجونتر راور القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، ولوكا فيرونيسي، مدير المعرض وماركو كارنييلو رئيس قسم المجوهرات والأزياء لدى المجموعة الإيطالية للمعارض.

وتشارك بالمعرض مجموعة من العلامات الإقليمية والتجارية وتجار التجزئة والمزوّدين المتخصصين بالبصريات. ويستقبل المعرض زواره اليوم من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، وغداً من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً.

وتم تقسيم المعرض إلى 5 فئات مختلفة هي «القرية العالمية»، و«معرض التصميم»، و«ساحة الشرق الأوسط»، و«العدسات والعدسات اللاصقة»، و«موفرو الرعاية الصحية»؛ وتسلط القرية العالمية الضوء على العلامات العالمية من خلال منح كل علامة المنصة الخاصة بها. أما «معرض التصميم» فيحتضن المصممين المستقلين الراغبين باستعراض ابتكاراتهم في مجال إطارات النظارات.

وتضم ساحة الشرق الأوسط أهم المنتجين في المنطقة، والذين يقدمون مجموعة كاملة من البصريات ومستلزمات الصحة العينية والعدسات في السوق، بينما تضم منصة العدسات والعدسات اللاصقة شركات تشتهر بمعاييرها الفائقة وجودتها العالية في إنتاج العدسات اللاصقة. ويستعرض قسم موفرو الرعاية الصحية شركات الرعاية الصحية والخبراء المتخصصين في هذا المجال.