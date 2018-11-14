انتعاش الطلب السياحي على دبي في أكتوبر

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

سجل الطلب السياحي على دبي انتعاشاً ملحوظاً خلال أكتوبر الماضي وارتفع 3.1%، بينما وصل معدل الإشغال الفندق في الإمارة إلى 75.2%.

وأوضح تقرير أصدرته مؤسسة «اس تي ار» السياحية العالمية عن الأداء السياحي في دبي في أكتوبر أن متوسط سعر الغرفة بلغ 685.41 درهماً يومياً في الغرفة الفندقية المتاحة، بينما بلغ متوسط عائد الغرفة 515.64 درهماً يومياً.

مشيراً إلى أن هذه المعدلات كان يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك إلا أن معدل العرض من الفنادق الجديدة بلغ 7.7% في الفترة المذكورة، مما كان له أثر على معدل نمو سعر الغرفة والعائد المتوسط لها.

وأدى ارتفاع المعروض من الغرف الفندقية إلى ارتفاع معدل التنافس بين الفنادق لتوفير أسعار أقل من أجل الحفاظ على حصتها السوقية غير أن معدل الإشغال في الفنادق ارتفع موسمياً في فترة انعقاد معرض جيتكس بين 14 و18 أكتوبر الماضي.