إطلاق الثريا X5-Touch أذكى هاتف ساتليت في العالم قريباً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الثريا للاتصالات، أمس، وهي شركة تابعة لشركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، عن قرب توفر أول هاتف ذكي يعمل بالأقمار الصناعية في العالم، في الأسواق التجارية. وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات الفضائية، حيث يعمل هاتف Thuraya X5-Touch على نظام Android، ويحتوي على شاشة تعمل باللمس بدقة عالية تبلغ 5.2 بوصات.

وهو مناسب للمستخدمين الذين يتنقلون بشكل متكرر داخل وخارج التغطية الأرضية، ويعملون في مجموعة من القطاعات من ضمنها البعثات الحكومية، والطاقة، والاتصالات المؤسسية. وقال شوكت أحمد، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في شركة الثريا: «هاتف X5-Touch يؤكد التزامنا بتقديم أرقى المنتجات المبتكرة لشركائنا، وأفضلها قيمة بغض النظر عن مكان وجودهم».