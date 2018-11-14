«أدنوك» توقع اتفاقية إطارية مع «أوزبك نفت جاز»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، اتفاقية إطارية مع «أوزبك نفت جاز»، التي تعد شركة مساهمة عامة للنفط والغاز في أوزبكستان، تقوم بموجبها أدنوك بتقديم الاستشارات الاستراتيجية حول عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات لـ«أوزبك نفت جاز».

وقع الاتفاقية كل من عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك، وبخروم أشرفخانوف، رئيس مجلس إدارة «أوزبك نفت جاز» خلال معرض «أديبك» في أبوظبي.

وقال عمر السويدي: تمتلك أدنوك سجلاً حافلاً بالنجاحات يمتد لـ 47 عاماً عملت خلالها على تطوير قطاع النفط والغاز في أبوظبي، وساهمت في خلق قيمة أكبر من الموارد المتقادمة والجديدة، حيث اكتسبنا مجموعة ضخمة من المعارف والخبرات والتي يمكن من خلالها أن ندعم خطط «أوزبك نفت جاز» للنمو والتطور في سعيها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في البلاد.

وتأسست «أوزبك نفت جاز» في 3 مايو 1992.وفي عام 1998، تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تمتلك علاقات شراكة متميزة مع كل من شركة النفط الوطنية الكورية، وشركة «لوت للكيماويات»، وشركة «كوجاز»، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، وشركة «لوك أويل»، وشركة «غازبروم» الروسية وغيرها من الشركات.

وتقوم شركة «أوزبك نفت جاز» حالياً بتنفيذ مشاريع استراتيجية مثل إنشاء مصنع لتسييل الغاز وتحديث وتطوير مجمع شورتان للغاز والكيماويات.

من جانبه قال بخروم أشرفخانوف: تستفيد أدنوك من جميع مواردها وشراكاتها ومهارات وكفاءات كوادرها وأحدث التقنيات لتقديم أقصى قيمة ممكنة للمساهمين، كما تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات في إيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجه أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، ونحن في «أوزبك نفت جاز» واثقون من أن دعم أدنوك المستمر لنا سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ خططنا الرامية لزيادة الإيرادات من مواردنا للغاز.