«حمدان للإبداع والابتكار» يطلق باقات عضوية لأصحاب المشاريع الابتكارية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق مركز حمدان للإبداع والابتكار، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عدداً من باقات العضوية للراغبين من مواطني الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز لدعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب والابتكارات.

ويهدف المركز من إطلاق هذه العضويات إلى تحقيق أكبر فائدة للراغبين في البحث عن الفرص التجارية وتطوير إبداعاتهم في السوق المحلي، بالإضافة إلى مساعدتهم على البدء بتطوير النماذج الأولية الخاصة بمشاريعهم التجارية ومساعدتهم على تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع من خلال عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وعلى النحو ذاته، قال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يأتي إطلاق العضويات الجديدة في إطار استراتيجيتنا التي تهدف إلى تعميم الفائدة وتذليل التحديات لأكبر شريحة من روّاد الأعمال في دولة الإمارات للانضمام والاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة».

أدوات

وقال عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تحرص المؤسسة منذ انطلاقتها على توفير كل الأدوات والتسهيلات في سبيل دعم ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام».

وأشار المازمي إلى أن المركز يقدم باقة خاصة للطلبة، المخترعين، وأصحاب الهمم بقيمة 1000 درهم على المكاتب الافتراضية لمساعدتهم على تأسيس أعمالهم وإطلاقها.