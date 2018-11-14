سرور بن محمد وهزاع بن زايد يفتتحان أول منتجع فاخر صديق للبيئة بجزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منتجع جميرا السعديات، أول منتجع فاخر «صديق للبيئة» في المنطقة، وذلك بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وتجوّل سموهما في أروقة الفندق، واطلعا على الأجنحة والمرافق المتعددة المطلة على 400 متر من الكثبان الرملية الساحرة التي توفر وجهة عطلات مميزة وصديقة للبيئة. حضر الافتتاح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي وكبار المسؤولين.

وتشهد جزيرة السعديات تحولاً تنموياً ومعمارياً متزايداً لتصبح وجهة ترفيهية وثقافية وسكنية على أعلى المستويات، حيث تحتضن متحف اللوفر أبوظبي، وستشهد في المرحلة المقبلة افتتاح متحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي. ويضم المنتجع 293 غرفة وستة أجنحة بإطلالات بانورامية و8 فيلات خاصة وثلاثة مسابح مفتوحة بالهواء الطلق ومسبحاً للأطفال ومنتجعاً صحياً.

ويتضمن المنتجع الصحي، الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع، 15 غرفة للعلاج الطبيعي ومركزاً للياقة البدنية الأول من نوعه في دولة الإمارات. علاوة على ذلك، يحوي المنتجع مجموعة مختارة من المطاعم، بما في ذلك عدد من المطاعم الشهيرة كالمطعم الإيطالي ماري ماري وتين والمجلس في السعديات والردهة.