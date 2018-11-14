المحفزات تعزز تنافسية دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكد جهاد عزور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات المالية والقرارات التحفيزية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لحكومة دبي خطوات في الاتجاه الصحيح لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستثمارات مشيراً إلى أن المحفزات تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية في دبي وتحفّز نمو التبادل التجاري وتنافسية الإمارة.

وأرجع ممثلو الصندوق خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط» توقعات تحسن نمو الإمارات إلى انتعاش النفط واستمرار سياسات الإصلاح المالي بما فيها الضريبة المضافة وبعض الإعفاءات الضريبية والتنويع الاقتصادي موضحين أن زيادة سعر برميل النفط 10 دولارات يزيد تلقائياً في القوة المالية والحسابات الخارجية بنحو 3% و3.5% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط.

وتوقّع صندوق النقد نمو اقتصاد الإمارات 2.9% العام الحالي ترتفع إلى 3.7% في 2019 وفي أبوظبي 2.7% و3.4% ودبي 3.3% و4 % في 2018 و2019 على التوالي.

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