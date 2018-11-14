جوائز «أديبك 2018» تحتفي بالابتكار والتميز

المصدر: أبوظبي - البيان

اختيرت ابتكارات أبدعتها كل من أرامكو السعودية و«بي پي» عُمان و«نت باور» للفوز بجوائز «أديبك 2018»، في حين جرى تكريم شركة «مبادلة للبترول» لقاء مساهمتها المجتمعية المتميزة، فيما حازت مهندسة أرامكو الشابة شمايل الشهيل، لقب «مهندس أديبك الشاب لهذا العام».

وتُعدّ جوائز «أديبك»، التي جرى الإعلان عنها خلال حفل عشاء راقٍ أقيم في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي في ختام اليوم الأول من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أول من أمس، إحدى أبرز الفعاليات التي بات يشتهر بها الحدث البارز بقطاع النفط والغاز في العالم، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتحتفي هذه الجوائز بأهمّ الإنجازات في القطاع، مكرّمة الدور البارز للشركات والأفراد والمبادرات والمشاريع والتقنيات التي أظهرت مستوىً من التميّز على الساحة العالمية.

وقالت شمايل الشهيل من شركة أرامكو: «إن الفوز بمثل هذه الجائزة يعد تكريماً كبيراً لها، خصوصاً وأن جوائز أديبك باتت من أهم وأرفع برامج الجوائز ضمن قطاع النفط والغاز الإقليمي والعالمي، ومجرد التأهل للمرحلة النهائية يعد نجاحاً كبيراً».

وضمّت قائمة الفائزين بجوائز أديبك لهذا العام إلى جانب جائزة مهندس أديبك الشاب: فئة أفضل مشروع تقني متقدّم لهذا العام، لشركة «نت باور» عن مشروع: «تقنية الإنتاج النظيف للطاقة»، ركيزة منخفضة التكلفة لصناعة نفط وغاز رفيقة بالمناخ.

وفئة أفضل بحث متقدّم لهذا العام، لشركة «أرامكو السعودية» عن مشروع: مشروع بحث في «الكشف عن حدوث التآكل تحت طبقات العزل DCUI»، وفئة المشروع الاستثنائي للارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة لهذا العام، لشركة «أرامكو السعودية» عن مشروع: مشروع تقنية المسح الاهتزازي للمصادر المشتتة.

وفئة أفضل مشروع في التحوّل الرقمي لهذا العام، لشركة «بي پي» عُمان عن مشروع: مشروع نقل حقل خزان العملاق للغاز: استخدام تقنيات تعلّم الآلات في تحسين الإنتاج، وفئة أفضل مشروع للمساهمة المجتمعية وتعزيز القيمة المحلية لهذا العام، لشركة «مبادلة للبترول» عن مشروع: برنامج التطوير والتمكين المبتكَر للمجتمعات والمدارس في تايلاند.

أفضل مشروع تقني

وبدوره أشار بيل براون، الرئيس التنفيذي لشركة نت باور الفائزة بجائزة أفضل مشروع تقني متقدّم لهذا العام، إلى أن التكريم الذي حصلت عليه الشركة عن مشروع «تقنية الإنتاج النظيف للطاقة»، يعد تتويجاً لسنوات من العمل الجاد في سبيل الوصول لهذه التقنية التي تتيح للعالم تلبية متطلبات الطاقة الخاصة بكل المناخات، بتكلفة يمكن للجميع تحملها.

وقال: «يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم أثناء فعاليات معرض ومؤتمر أديبك، الحدث العالمي البارز الذي يجمع كبار مسؤولي قطاع الطاقة حول العالم».