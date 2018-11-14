إقبال على جناح «أبس» بمعرض الطيران في دبي

المصدر: دبي- البيان

شهد جناح «أبس» في معرض الطيران بدبي إقبالاً كبيراً خلال اليوم الأول من جانب ممثلي شركات الطيران العالمية للتعرف على الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، حيث تستطيع شركات الطيران أن يكون لها ذراع سياحي خاص بها خلال 6 أسابيع مما يسمح لها ببيع منتجات وخدمات السفر لركابها قبل السفر وأثناء الرحلة على متن الطائرة وعند وصوله إلى وجهته وذلك بأقل الأسعار المعروضة على شبكة الانترنت.

وقال أشرف سلامة، رئيس أبس إن صناعة الطيران شهدت في الآونة الأخيرة تحديات كبيرة بسبب العديد من العوامل، مما دفع شركات الطيران للبحث عن مصادر أخرى للدخل من بينها تقديم الخدمات السياحية والترفيهية لركابها.

وذكر أن دخول شركات الطيران إلى هذا المجال يضيف بعداً تنافسياً جديداً في عالم السفر مما يقلص من الحصة الحالية لشركات السفر التقليدية أو عبر الإنترنت، مما يعزز من مكانة الفنادق وشركات الطيران ويقدم في المقابل مزيداً من الراحة والرفاهية للمسافر.

وقال إن دورنا هو تزويد شركة الطيران بموقع الكتروني يقدم الخدمات السياحية يسهل توصيله إلى منصة إلكترونية للسفر عليها ملايين الفنادق وآلاف من خدمات السفر وذلك خلال 6-12 أسبوعاً وبأسعار أقل من سعر السوق.

وأوضح أن هذا الاتجاه مفهوم جديد يعتبر الجيل الرابع في صناعة السفر حيث تمثل الجيل الأول في تطوير الشركات التقليدية، يليها السفر الإلكتروني في أشكاله المتعددة والآن قيام شركات الطيران ببيع هذه الخدمات للركاب.

وتضيف المنصة إلى شركات الطيران ذراعاً سياحية يقدم أكثر من 40 من المنتجات وخدمات السفر للمسافرين بأسعار تنافسية بما في ذلك: حجز الفنادق، النقل البري، الجولات السياحية والمعالم السياحية.

وأشار إلى أن عدد شركات الطيران التي تستخدم هذه المنصة تفوق 30 شركة تحمل أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، أحدثها شركة طيران النيل في مصر، مشيراً إلى أن التطبيق هو حل متكامل تتم إدارته بنسبة 100٪ من قبل الشركة، ويغطي التسويق الالكتروني ومركز التواصل والانترنت على متن الطائرة مع تطبيق الجوّال مما يعزز قدرة التواصل مع الراكب.