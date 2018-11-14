انطلاق «مؤتمر التعاون الصناعي» في الشارقة الاثنين المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق في الشارقة، الاثنين المقبل، أعمال الدورة الثانية من «مؤتمر التعاون الصناعي وسلاسل التوريد»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ويهدف المؤتمر الذي يقام بشكل دوري مرة كل عامين، إلى بحث التحديات والفرص في قطاعي التصنيع والتجارة، وإيجاد منصة للإنتاج الصناعي والتصديري.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «إن تنظيم الدورة الثانية من «مؤتمر التعاون الصناعي وسلاسل التوريد» يندرج في إطار التزام غرفة الشارقة بصفتها الممثل الأول لمجتمع الأعمال في الإمارة، بمساعدة أعضائها على تطوير مواردهم وتعزيز حضورهم وانتشارهم في الأسواق العالمية».