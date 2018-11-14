62 عارضاً في أسبوع تقنيات التنظيف بدبي

المصدر: دبي- البيان

افتتح بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي صباح أمس فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يعد أكبر معرض في الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف المبتكرة وأحدث حلول التنظيف المستدام.

ويقدم الحدث مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة التي تطرح لأول مرة في السوق الإقليمي، يشارك بالحدث 62 عارضاً من 15 دولة مختلفة.

وتشير التقديرات إلى أن سوق خدمات وتقنيات التنظيف العالمي يتوقع أن يصل حجمه وفقاً لأبحاث السوق إلى 74.29 مليار دولار بحلول 2024.

وتعد منطقة الخليج من أسواق النمو الرئيسية لتقنيات التنظيف الاحترافية، ويعد سوق الإمارات تحديداً الأسرع نمواً مستفيداً من النشاط الكبير في قطاعات الإنشاء ونمو قطاع الضيافة والرعاية الصحية بالإضافة إلى قطاعات تصنيع الغذاء والتجزئة بالدولة.

ويغطي المعرض كامل قطاعات صناعة التنظيف بثلاث فعاليات متميزة: جلف لاوندريكس لقطاع الغسيل والتنظيف، كلين ميدل ايست لقطاع التنظيف التجاري، وجلف كار ووش لأعمال العناية بالسيارات، تحت مظلة واحدة.

وقال نايثان لويد، مدير العمليات في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للحدث بالشراكة: أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف سعى منذ البداية إلى جمع كافة اللاعبين البارزين والمعنيين بالصناعة لتحفيز النقاش البناء وتبادل الأفكار حول التوجهات والتطورات الرئيسية التي تشكل صناعة التنظيف في المنطقة والعالم.

مثل هذه المنتديات تحظى بأهمية متزايدة لتشجيع أفضل ممارسات الصناعة وتوعية اللاعبين الإقليميين بالابتكارات والمنتجات الجديدة التي يمكن أن تحدث ثورة في عملياتهم.

ومن المؤشرات الرئيسية للتغيير السريع في تقنيات التنظيف حلول التنظيف المتطورة في المعرض. وعلى سبيل المثال، تعرض شركة اليوسف روبوتكس مجموعة من ماكينات التنظيف الآلية للاستخدام الصناعي والمنزلي

والجديد هذا العام اجتماعان متخصصان ضمن فعاليتي كلين ميدل إيست اكسبو وجلف لاوندريكس.