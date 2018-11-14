الاتحاد لائتمان الصادرات تطلق «المسرعات الوطنية» لتدريب شباب المواطنين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية إطلاق أحدث مبادرة لها تحت عنوان «برنامج المسرعات الوطنية»، وهو برنامج تدريبي مكثف مدته 18 أسبوعاً تم تصميمه خصيصاً للشباب الإماراتي من أجل منحهم فهماً أفضل حول تأمين ائتمان الصادرات. ويوفر الاتحاد لتأمين الصادرات خلال هذا البرنامج، بيئة تركز على التطوير الشامل والتعليم المستمر للمشاركين، وتحفيزهم من أجل دعم استراتيجية وأهداف الشركة.

وتم تعريف المشاركين بالبرنامج، الذي يستمر حتى 14 فبراير المقبل، خلال حدث نظم مؤخراً بمركز الشباب في بوليفارد أبراج الإمارات في دبي. ويهدف «برنامج المسرعات الوطنية» إلى تعريف المشاركين بأهمية مؤسسات ائتمان الصادرات وتأسيسها وأهدافها الاستراتيجية والمنتجات الرئيسية التي تقدمها.

تم تقسيم البرنامج التدريبي إلى أربع مراحل أساسية حيث تركز المرحلة الأولى على تطوير الكفاءات وتستمر لمدة ثمانية أسابيع، وتركز المرحلة الثانية والتي تستمر أسبوعين على النظريات والمبادئ، أما المرحلة الثالثة فسوف تركز على التدريب الفني للمشاركين لمدة أسبوعين فيما تتناول المرحلة الرابعة والتي تستمر لمدة ستة أسابيع موضوع التدريب أثناء العمل.

وقالت صفية المطروشي، رئيس الموارد البشرية في الاتحاد لائتمان الصادرات: من المتوقع أن يواصل المرشحون الذين دخلوا البرنامج تطوير وتحسين مهاراتهم وذلك لتأهيلهم للحصول على وظائف في الشركة.

وسيتم تسليط الضوء في المرحلة الأخيرة من التدريب والتي سيتولى التدريب فيها متخصصون من الشركة على الجانب العملي بحيث يتعرف المشاركون على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وإجراءات العمل»