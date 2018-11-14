عجمان تبحث فرص الاستثمار مع الصين

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وفداً استثمارياً من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة زانغ زوانيو رئيس اللجنة البلدية في مدينة لياوتشنغ التابعة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وضم الوفد عدداً من مسؤولي المكتب التجاري ومنطقة التطوير الاقتصادي والتكنولوجي في المدينة الصينية، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص في قطاعات الطاقة الشمسية والبنية التحتية والإنشاءات.

وكان في استقبال الوفد المدير العام علي عيسى النعيمي، إضافة إلى عددٍ من القيادات والمعنيين في الدائرة، حيث أكد النعيمي أهمية هذه الزيارة في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات الإماراتية الصينية في المجال الاقتصادي والتجاري، وأوضح أن البيئة التشريعية في الدولة تقدم جملة من التسهيلات للمستثمرين وتحقق الثقة لدى جميع الأطراف.

مشيراً إلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 الصادر أخيراً بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعزز منظومة التشريعات المنظمة والداعمة للاستثمار، ونوه النعيمي إلى اهتمام الدائرة بدعم الشركات الأجنبية الراغبة في التوسع الاستثماري في عجمان، كما بيّن الخدمات المتكاملة التي تقدمها الدائرة للمستثمرين، انطلاقاً من رؤية عجمان 2021 وبما يحقق الهدف الاستراتيجي لجذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.

من جهته، قال رئيس الوفد الصيني: تعتبر الإمارات الشريك التجاري غير النفطي الأول للصين، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً بلغت نسبته 18.5% ليصل إلى 54.8 مليار دولار خلال الفترة 2013 - 2014، في حين بلغ 55 مليار دولار خلال 2015، ليصل في العام 2016 إلى أكثر من 46 مليار دولار.

وفي 2017 تحوّلت الصين إلى أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بينهما أكثر من 53.3 مليار دولار بنمو 15% مقارنة مع 2016. وأكد أن الزيارة تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية في عجمان.