أرباح دبي لصناعات الطيران تقفز إلى 290.5 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

قفزت أرباح «دبي لصناعات الطيران» خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018 لتصل إلى 290.5 مليون دولار ( مليار و66 مليون درهم ) مقارنة مع 77.1 مليون دولار قبل عام بنمو 276.7 %.

كما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بين يناير وسبتمبر إلى 1.07 مليار دولار مقابل 477.5 مليوناً في الفترة المماثلة من 2017 بنمو قدره 124 %.

وذكرت «دبي لصناعات الطيران» في مايو الماضي أنها وقّعت 3 اتفاقيات لبيع 16 طائرة بقيمة تبلغ 900 مليون دولار، ومن المتوقع إنجاز الاتفاقيات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبلغت أرباح «دبي لصناعات الطيران» نحو 224 مليون دولار (823.2 مليون درهم) خلال النصف الأول 2018 مقابل 42.5 مليون دولار في الفترة نفسها من 2017 بنمو 427 %.