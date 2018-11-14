«غرفة عجمان» تناقش آفاق التجارة العالمية

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية حول آفاق التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد، وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها الغرفة بهدف الإطلاع على العديد من المواضيع التي تواكب عمل الغرفة، وتعزز خبرات ومعارف الموظفين والاهتمام بتطوير الكادر البشري بغرفة عجمان.

ترأس الحلقة النقاشية في مقر الغرفة عبدالله المويجعي رئيس مجلس الإدارة، بحضور سالم السويدي المدير العام، وخولة خلفان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، ومحمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال والاستثمار، وعدد من موظفي الغرفة.

وأكد المويجعي أهمية سلسلة الحقات النقاشية التي تنفذها الغرفة واختيار عناوين متنوعة تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة على المستويين المحلي والدولي، موضحاً أن العصف الذهني بالحلقات النقاشية يفرز العديد من المقترحات والتوصيات والتي تأخذها الغرفة بعين الاعتبار لتساهم بشكل مباشر في خطط عمل الغرفة ومخرجاتها بشكل عام لضمان الوصول إلى تطلعات وطموحات التجار ورجال الأعمال من أعضاء الغرفة.

وتناولت الحلقة التأثيرات المباشرة التي تفرضها مؤشرات الاقتصاد العالمي على اقتصادات دول العالم، وخاصة ما يحدث بين قطبي الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة الأميركية والصين والرسوم المفروضة بين الطرفين.

وأشاد المويجعي بجهود حكومة الإمارات في توفير بيئة اقتصادية آمنة، وإيجاد اقتصاد مرن يتعامل بشكل إيجابي مع مختلف تأثيرات الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل التنوع الذي يشهده اقتصاد الدولة. كما أكد الحضور أهمية ودور البيانات وتحليلها في الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وضرورة استشراف المستقبل من خلال حصر المعلومات وترتيبها كونها عنصراً رئيسياً يمكن من خلالها اتخاذ قرارات تعزز نمو واستدامة كل القطاعات.