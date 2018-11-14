«اقتصادية دبي» تصدر 16060 تصريحاً تجارياً في 9 أشهر

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 16060 تصريحاً تجارياً خلال تسعة الأشهر الأولى من 2018.

و قال وليد عبدالملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في الدائرة ، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن الحملات الترويجية استحوذت على الحصة الأكبر من التصاريح الصادرة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بواقع 3450 تصريحاً أي ما يشكل 21% من إجمالي التصاريح.

وتنوعت الحملات الترويجية ما بين جوائز فورية شكّلت 1859 تصريحاً، وحملات ترويجية صغيرة نحو 751 حملة، وحملة تذوقية أو عينات شكلت 505.

أما بالنسبة لتصاريح التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية، فشهدت إصدار 1218 تصريحاً أي ما نسبته 7.5%، وتشمل 897 تصريحاً للتخفيضات و276 تصريحاً للعروض الخاصة، إلى جانب 747 تصريحاً لعروض الصيف الترويجية لقطاع التجزئة.

علامات متعددة

ونالت محال مع علامات تجارية متعددة 366 تصريحاً، تلتها مجموعة شركات/‏‏‏ علامات تجارية متعددة بـ365 تصريحاً. ووصل عدد تصاريح المعارض التجارية إلى 49 تصريحاً خلال تسعة الأشهر الأولى من 2018.

ونالت الأنشطة المتنوعة 5823 تصريحاً من إجمالي التصاريح الصادرة خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2018 بنسبة 36%، وحصد نشاط توصيل الطلبات في رمضان حصة الأسد حيث شكل 1934 تصريحاً، تلاه نشاط أكشاك بـ679، ثم ساعات عمل إضافية بـ634 تصريحاً، ونشاط ماكينات البيع (591).

أما اللافتات الإعلانية فجاءت في المرتبة الثانية، حيث وصل عدد التصاريح إلى 4,773 تصريحاً أي ما نسبته 30% من الإجمالي. ونالت إعلانات إضافية على الواجهة حصة الأسد 1618 تصريحاً، تلا ذلك إعلانات ورقية - أوراق 1601، ثم إعلانات اللافتة القماشية بـ443 تصريحاً.

توزيع نوعي

وأشار وليد عبدالملك إلى أن عدد التصاريح بحسب نوع الرخصة يتوزع بواقع 11900 للرخص التجارية والذي شكل ما نسبته 74% من إجمالي عدد التصاريح، و3671 تصريحاً للرخص المهنية أي ما نسبته 23%، و289 تصريحاً للرخص الصناعية ما نسبته 2%، و200 للرخص السياحية ما نسبته 1%.

ولفت إلى أن الأرقام تؤكد مرونة الإجراءات التي تتبعها اقتصادية دبي في إصدار التصاريح التجارية، وزيادة عدد منافذ تسلم معاملات التصاريح التجارية فبالإمكان تقديم معاملات التصاريح في جميع مراكز التعهيد الأمر الذي يعد خطوة مهمة تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل تعاونه مع القطاع الحكومي.

نمو الثقة

وأضاف، مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن نمو معدلات استخراج التصاريح يعد دليلاً على نمو ثقة رجال الأعمال والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال بإمارة دبي من جهة، وارتفاع مؤشر التنافسية بين الشركات من جهة أخرى.

مبادرات

قال وليد عبدالملك إن اقتصادية دبي سعت خلال الفترة الماضية إلى زيادة عدد المنافذ الخاصة بتسلم طلبات المتعاملين من أصحاب الرخص، وساهمت الجهود المبذولة في تسهيل وصول العملاء إلى الخدمات التي تقدمها، وبالتالي رفع عدد المعاملات المنجزة.