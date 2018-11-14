وارين بافيت يعتزم الاستثمار العقاري في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

يعتزم المستثمر الأميركي الشهير، وارين بافيت، ثالث أغنى رجل في العالم، توسيع نطاق استثماراته العقارية عبر بوابة دبي ومناطق أخرى قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت «بلومبيرغ» أمس أن «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسيز» الأميركية للاستثمارات التي يمتلكها بافيت، قد بحثت خلال الشهر الجاري، مع شركة «كاي أن كو» المملوكة له أيضاً، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، إمكانية التوسع في النشاط العقاري للشركة الأميركية، وضم كل من دبي وميلانو وفيينا إلى محفظة استثماراتها العقارية.

وقال جينو بليفاري، الرئيس والرئيس التنفيذي لــ «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسيز» في العاصمة الألمانية برلين: «بات عدد من الأسواق مستعداً بالفعل لاستقبال استثماراتنا العقارية.

وفي نهاية الأمر، سيكون لنا وجود في كل الأسواق الكبرى». وأضاف بليفاري: «في ظل تزايد أعداد مشتري العقارات الفاخرة الذين يأتون من خارج الولايات المتحدة، بات لزاماً علينا التوسع في مختلف أنحاء العالم».