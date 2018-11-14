«أنداز» تخطط لافتتاح فندق في دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال ستيوارت ديسن، المدير العام لفندق «أنداز كابيتال جيت أبوظبي» ونائب رئيس مجموعة «حياة للفنادق» في أبوظبي ومصر والأردن، إن علامة «أنداز» تسعى للتوسع في الإمارات ومنطقة الخليج، حيث جرى مؤخراً افتتاح كابيتال جيت أبوظبي، الفندق الأول لعلامة أنداز في المنطقة ضمن برج «كابيتال جيت» المائل في أبوظبي.

وأضاف ديسن، لـ«البيان الاقتصادي» على هامش حفل الافتتاح الرسمي، أمس الأول، أن المجموعة تعمل على التوسع وإضافة مزيد من الفنادق التي تحمل هذه العلامة خلال السنوات، حيث تخطط لافتتاح فندق آخر في دبي يحمل علامة أنداز ضمن خطتنا التوسعية في منطقة الخليج.