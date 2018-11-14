مجلس سيدات أعمال دبي يوفر مجموعة مزايا تنافسية

المصدر: دبي - البيان

كشف مجلس سيدات أعمال دبي عن توفير شريحة واسعة من المزايا لأعضائه، والتي يمكن الاستفادة منها في تعزيز تنافسيتهن في سوق العمل، وتسهل عليهن ممارسة الأعمال في دبي، حيث تشكل العضوية في مجلس سيدات أعمال دبي بوابة لسيدات الأعمال في الإمارة للانطلاق في مسيرة من النمو والتطور.

وتشمل المزايا التي تتيحها العضوية في المجلس سهولة الوصول إلى قاعدة بيانات الأعضاء، الأمر الذي يتيح لهن التواصل مع أعضاء المجلس وما ينتج عن ذلك من فرص أعمال وشراكات اقتصادية، بالإضافة إلى المشاركة في سلسلة ورش العمل التدريبية والندوات التعريفية حول مختلف المواضيع التي تهم نشاطاتهن التجارية، والتي تساهم بصقل مهاراتهن وتطويرها بما يخدم مصالحهن.

وينظم المجلس سنوياً ما معدله 30 فعالية سنوياً حول موضوعات مواكبة لأبرز مستجدات بيئة الأعمال كالتسويق الرقمي وخطط الأعمال والذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية وغيرها من المواضيع التي تقدم قيمة مضافة من المعلومات والخبرات للأعضاء.

وحول العضوية في مجلس سيدات أعمال دبي، أشارت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في المجلس إلى أن باب الانضمام لعضوية المجلس مفتوح أمام جميع سيدات الأعمال الإماراتيات، وسيدات الأعمال المقيمات في إمارة دبي.

مضيفة أن المجلس يرحب بصاحبات الشركات ورائدات الأعمال والقيادات التنفيذية وفي الجهات الحكومية والخاصة، وذوات الاختصاص، معتبرة أن المجلس يوفر لعضواته فرص تأسيس علاقات أعمال عبر منصة المجلس المبتكرة التي تضم شبكة علاقات متشعبة محلياً وعالمياً.

وأضافت حلبي قائلة: «تشكل ميزة التواصل مع قاعدة واسعة من الأعضاء ميزة تنافسية شديدة الأهمية للعضوات تساعدهن على إدارة وتنظيم علاقاتهن المهنية، حيث إن العلاقات المهنية هي أولوية في كل تعاملات الأعمال، ولذلك نحرص في مجلس سيدات أعمال دبي على التركيز على هذه الناحية، وتطويرها في خدماتنا لنميز أعضاءنا ونخدم أعمالهن

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث يعد ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي».

ترويج

يتمتع أعضاء مجلس سيدات أعمال دبي بخدمة الترويج لشركاتهن وأعمالهن عبر توفير عروض خاصة للأعضاء، للتعريف بخدماتهن ومشاريعهن ومنتجاتهن، وذلك عبر ركنٍ خاص لعروض الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمجلس، مما يتيح لهن ميزة تسويقية إضافية بين مجتمع سيدات الأعمال.

ويحصل الأعضاء على بطاقة عضوية تتيح لهن كذلك خصومات في عدد من نقاط البيع المتنوعة المتعاونة مع المجلس والشركات والتي توفر خدمات بأسعار تفضيلية لأعضاء المجلس.