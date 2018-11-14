145.6 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

سجلت «الاتحاد العقارية» أرباحاً صافية بقيمة 145.6 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقارنة بخسائر صافية بلغت 2.3 مليار درهم عن الفترة المقابلة من 2017.

وجاءت الأرباح بفضل اتباع استراتيجيات مجلس إدارة الشركة الهادفة إلى توسيع وتعزيز الإيرادات المتكررة وأرباح الاستثمارات المالية، حيث زادت إيرادات مبيعات وإدارة العقارات بنسبة 46% لتصل إلى 112.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقارنةً مع 76.7 مليون درهم للفترة المماثلة من عام 2017.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى لتصل إلى 277.9 مليون درهم خلال 9 أشهر من 2018 مقارنةً مع 269.8 مليون درهم لذات الفترة من عام 2017، وفي الوقت نفسه زادت أرباح الاستثمارات المالية بنسبة 375% لتصل إلى 5.7 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بمبلغ 1.2 مليون درهم لذات الفترة من 2017.

وأظهرت النتائج زيادة إجمالي دخل الشركة 18% ليصل إلى 617 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بدخل بلغ 524 مليون درهم للفترة المماثلة من العام الماضي، ولا يشمل هذا الدخل أرباحاً أو خسائر من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية.