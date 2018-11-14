سلطان الجابر: «أدنوك» ستعلن عن شراكات مطلع 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الشركة قد تعلن عن إبرام اتفاقيات شراكة في أنشطة تكرير وتوزيع النفط خلال الربع الأول من العام المقبل.

وبث تلفزيون «بلومبيرغ» في دبي أمس، مقابلة مع معاليه، أكد فيها أن «أدنوك» تخطط لزيادة استثماراتها في كل من الأنشطة الإنتاجية وأيضاً أنشطة التكرير والتوزيع، فضلاً عن قطاع الغاز الطبيعي.

وأفاد معاليه بأن «أدنوك» قد تلقت 39 عطاءً للفوز بـ6 مجموعات من امتيازات النفط والغاز. وأضاف بأنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن العطاء الفائز وتبدأ في إجراءات إرساء العقود خلال العام الجاري، أو في مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.