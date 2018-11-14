دبي تستضيف مسابقات في الأمن الإلكتروني 27 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تنظم شركة «هاك إن ذا بوكس» للأمن الإلكتروني، سلسلة من المسابقات في دبي يوم 27 نوفمبر الجاري يتم خلالها تقديم مجموعة واسعة من التحديات وألعاب القرصنة المجانية للجمهور.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هاك إن ذا بوكس» للأمن الإلكتروني، ديلون كانابهيران: نحن نسعى دائمًا إلى نشر الوعي العام حول المخاطر والدور المهم للأمن في العصر الرقمي، وإلى رعاية الجيل المقبل من المواهب. ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على عقد مؤتمرات (HITB) للأمن الإلكتروني سنويًا في أمستردام وسنغافورة.

وأضاف قائلا: نتطلع حاليًا للعودة إلى دبي بعد غياب استمر 8 سنوات، حيث سنقدم أكثر من 10 تحديات وقرى وأنشطة تفاعلية تجتذب المحترفين الأمنيين المتمرسين والمبتدئين في عالم القرصنة على حد سواء.