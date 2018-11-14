23.56 مليون مسافر جواً في أبوظبي خلال 2017

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد المسافرين جواً في أبوظبي 23.56 مليون مسافر خلال 2017 منهم 11.74 مليون قادم ونحو 11.77 مليون مغادر وفقاً لأحدث التقارير التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء أمس.

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان أبوظبي في أرقام 2018 أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 832.5 مليار درهم تقريباً خلال 2017 بالأسعار الجارية في حين وصل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 287.7 ألف درهم.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمؤسسات غير المالية بلغ 691.63 مليار درهم، في حين وصل بالنسبة لمؤسسات القطاع المالي 75 ملياراً بالأسعار الثابتة. وبلغ إنتاج أبوظبي من المنتجات البتروكيماوية 6.24 ملايين طن متري خلال 2017، وبلغ حجم المبيعات المحلية من هذه المنتجات 467.7 ألف طن متري.