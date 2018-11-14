«بي بي» تبحث رفع إنتاج غاز أبوظبي مليار قدم مكعبة يومياً في 10 سنوات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تدرس شركة بريتيش بتروليم ( بي بي) البريطانية طرقاً لرفع إنتاج أبوظبي من الغاز، وتريد أبوظبي إنتاج الغاز المحصور مع رواسب النفط الخام. وتقوم شركة بي بي البريطانية بدراسة استخدام ما يسمى بأغطية الغاز في حقل باب الغاز من أجل رفع إنتاج أبوظبي.

وأغطية الغاز هي طبقة من الغاز فوق خزان النفط الخام. ويمكن أن يضيف هذا المشروع مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً في السنوات العشر المقبلة، وفق ما قاله مايكل تاونشيند الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في الشرق الأوسط، في تصريحات لوكالة أنباء بلومبرغ.

من ناحية أخرى أكدت شركة بي بي البريطانية للنفط أنها تجري محادثات مع شركات نفط في الإمارات من أجل الحصول على امتيازات نفطية في البلاد، وفق ما نقلته مجلة ميد عن رئيس تنفيذي الشركة.