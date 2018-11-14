«ضمان للاستثمار» تطلق صناديق جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ضمان للاستثمار عن تحضيراتها لإطلاق مجموعة جديدة من الصناديق الاستثمارية المتوقع عرضها خلال الشهور القليلة المقبلة. وستراعي الصناديق الجديدة المنشأة خارج الدولة خاصّية جذب المستثمرين المحليين والخليجيين الذين يسعون لأنظمة مالية رقابية أكثر صرامة وفعالية.

وقال أحمد خان، الرئيس التنفيذي: نحن على دراية بمدى احتياج الأسواق الإقليمية لنظام حوكمة أفضل ونشهد بالفعل عملية تحول نوعي بهذا الاتجاه على مدار السنوات الأخيرة؛ ولذلك فإن الشركة تتبنى هذا الاتجاه وكعادتها ستكون في طليعة المهتمين بهذه التطورات وبالتالي فإنها تصمم مجموعة من الصناديق الاستثمارية التي تناسب المستثمر بصورة أكبر والتي نأمل أن نطلقها في بداية السنة الجديدة. وقررت الشركة بما يتماشى مع استراتيجيتها بدء الإنهاء التدريجي المنظم لمجموعة الصناديق الحالية الخاصة بها كجزء من عملية الانتقال لخطتها الجديدة.

وقال ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭ- ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺪﻯ الشركة: أخطرنا المستثمرين في الصناديق الحالية بإغلاق صندوق ضمان الإسلامي وصندوق ضمان للمضاربة وصندوق ضمان الثاني وصندوق ضمان الإمارات الخامس نهاية العام الحالي مع التأكيد على أن تنتهي عملية استرداد العملاء للوحدات المملوكة لهم في أسرع وقت ممكن.