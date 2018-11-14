«أكسفورد»: تنوّع الحدائق الترفيهية ينعش السياحة في دبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قالت "أكسفورد للأعمال" في تقرير، إن تنوّع الحدائق الترفيهية في دبي يعزز النمو السياحي، مشيرة إلى أن الإمارة تحتضن أكبر حدائق ترفيهية في المنطقة. وأوضحت، أن عدد الزائرين إلى تلك الحدائق ارتفع 33% سنوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 إلى 1.96 مليون زائر.

وقالت المجموعة الاقتصادية العالمية، إن النمو في قطاع الترفيه في دبي سوف ينعكس على ارتفاع شامل في العائدات السياحية وفق ما قاله محمد الملا رئيس تنفيذي ومدير عام «دي إكس بي إنترتينمنتس»، التي تدير حدائق دبي ومنتجعاتها الترفيهية.

ونقلت أكسفورد للأعمال عن الملا، أن زيارات السائحين إلى الحدائق الترفيهية سوف يساهم في رفع مدة إقامتهم في الإمارة إلى 3-5 أيام في المتوسط، وأن تعزيز السياحة العائلية سوف يشجع على ارتفاع الإنفاق السياحي.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا النمو في النشاط الترفيهي أدى إلى ارتفاع معدل الإشغال الفندقي في دبي 97% في المتوسط في الفنادق ذات الطابع العائلي في نفس الفترة (التسعة أشهر الأولى) مقابل من 30% العام الماضي إلى 59% العام الجاري.

كما ارتفع عدد السائحين القادمين إلى دبي أيضاً، حيث استقبلت الإمارة 10.44 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى مقابل 10.4 ملايين سائح في نفس الفترة من 2017.