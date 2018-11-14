طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية إلى 20 وجهة

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية إلى 20 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية. ويستفيد العملاء في الإمارات من هذه العروض للتخطيط لعطلة قصيرة خلال إجازة اليوم الوطني أو للسفر إلى بلدانهم لزيارة العائلة والأصدقاء. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 22 نوفمبر على أن يتم السفر حتى 31 يوليو 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى كولمبو من 1495 درهماً، وإلى لندن ابتداءً من 2665 درهماً، وإلى جزر سيشيل من 2935 درهماً، وإلى كيب تاون من 3635 درهماً، وإلى بانكوك من 2305 دراهم، وإلى بيروت من 1065 درهماً، وإلى ميلانو من 3005 دراهم.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 3775 درهماً إلى كولمبو، وإلى لندن ابتداءً من 13675 درهماً، وإلى جزر سيشيل من 8515 درهماً، وإلى كيب تاون من 15835 درهماً، وإلى بانكوك من 11205 دراهم، وإلى بيروت من 6125 درهماً، وإلى ميلانو من 16265 درهماً.

ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة الخمس نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 725 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر).

ويمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، ويتم احتساب 25 درهماً لكل حقيبة إضافية.