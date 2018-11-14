شراكة قوية بين «أدنوك» و«هانيويل» في مشاريع إنتاج البروبلين والتكرير

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد نورم جيلسدروف رئيس شركة هانيويل في الشرق الأوسط وروسيا، أهمية الشراكة مع شركة أدنوك، مشيراً إلى أن الشركة تترقب حالياً إعلان أدنوك لمشاريع جديدة للمشاركة فيها.

وأوضح أن الشركة بدأت مشروعين كبيرين في قطاع إنتاج البروبلين والتكرير، مشيراً إلى أن دور الشركة يتمثل في إدخال تقنيات جديدة لتشغيل المشاريع وتحليل البيانات حتى يتم إنجاز الأعمال بشكل أسهل وأسرع. وأشار إلى أن مشروعي الشركة يستغرقان عدة سنوات، مشيراً إلى أن الشركة تركز حالياً على المنافسة على مشاريع الغاز.

وأوضح أن الشركة تتواجد في الإمارات منذ أربعين عاماً، وتعمل مع شركة أدنوك بشكل شبه يومي من خلال أجهزة التدريب والإنذار والتحكم والبرامج. وأشار إلى أن الشركة افتتحت العام الجاري 3 مراكز لها في دبي وأبوظبي منها مركز في دبي ومركز للأمن السيبراني ومركز في مدينة مصدر.