1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.3 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة مليار درهم من خلال 34 إجراء. وشهدت الدائرة تسجيل 119 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 31 مليون درهم و100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني ومبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم والثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري ومبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة الخيران الأولى. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم والثالثة اليلايس 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة مليار درهم و17 رهن فلل وشقق بقيمة 18 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 674 مليون درهم ورهن في منطقة برج خليفة بقيمة 291 مليون درهم.