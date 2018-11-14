غرفة رأس الخيمة تبحث فرص التعاون مع وفد سويدي

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

استضافت غرفة رأس الخيمة وفداً رفيع المستوى من السويد برئاسة سفين أوتو ليتورين رئيس منظمة التجارة الوطنية للاستدامة بالسويد ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي السويدي، لمناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات ومجالات علوم الحياة، والتصنيع، والتكنولوجيا النظيفة، والمدن الذكية، ووسائل النقل المستقبلية والسياحة.

وأكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة، أن اللقاء يساهم في تعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين أصحاب الأعمال، حيث تسعى الغرفة للمساهمة في تحفيز وتشجيع الاستثمار عبر كافة الوسائل.

كما تعتزم الغرفة في المرحلة القادمة تطوير عدة مشاريع إنمائية ضمن خطتها الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية لمشاريعها الحالية لزيادة تنشيط الحركة التجارية وتعزيز عوامل الجذب للقطاع الخاص في الإمارة وتعزيز استدامة وتنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، وتشجيع وتحفيز نشاط التبادل التجاري الدولي.

ومن جانبه قال سفين أوتو ليتورين رئيس منظمة التجارة الوطنية للاستدامة بالسويد ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي السويدي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة مكونة من 28 دولة تستهدف السويد زيادة التبادل التجاري معها نظراً لقوة الاقتصاد الإماراتي والمرونة والتنويع التي يتمتع بهما.