دبي تستضيف معرضاً للمنتجات العضوية 18 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يعود معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية 2018 إلى مركز دبي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة بين 18 و20 نوفمبر الجاري. ومن المرتقب أن يقدم المعرض أفضل منتجات الأطعمة والمشروبات والجمال والصحة والتغذية إلى جانب الطب والعلاجات البديلة.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 220 عارضاً من 55 دولة مع وجود 12 جناحاً للدول المشاركة، كما أضافت شركة غلوبال لينكس، الجهة المنظمة للفعالية، مؤتمراً متخصصاً لمدة يوم واحد حول الطب التقليدي والتكميلي والبديل، بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم سيقومون بعرض خبراتهم وتجاربهم.

وتشهد الفعاليات إطلاق عدد من المنتجات العضوية والطبيعية الجديدة عالمياً خلال المعرض، كما تمت إضافة جناح جديد متخصص بمنتجات القهوة والشاي العضوية، بهدف تلبية الطلب المتزايد في المنطقة.

وتتضمن فعاليات المعرض بعض المؤتمرات وورش العمل وجلسات للنقاش حول تمكين السيدات من خلال العمل الزراعي عبر مركز التجارة العالمي ووكالة العون في المملكة المتحدة، إلى جانب نقاشات حول فرص وتوجهات منتجات التجميل العضوية وتوجهات التجارة الإلكترونية، وحلقة نقاش عن الأغذية والمشروبات العضوية.