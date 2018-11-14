«إكسون موبل» تثمن جهود «أدنوك» لتعزيز قيمة قطاع التكرير

المصدر: أبوظبي - وام

ثمن كريستيان لينوبل الرئيس والمدير الإقليمي - الإمارات لإكسون موبل، إحدى أكبر المؤسسات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي في العالم، استراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتعزيز القيمة في قطاع التكرير والبتروكيماويات وخطط الشركة لزيادة إنتاج البتروكيماويات بنحو 3 أضعاف بحلول 2025.

و أكد لينوبل في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018» الذي انطلق أول من أمس استمرار عملاق النفط الأميركي في زيادة استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال في هذا الشأن: «تفخر إكسون موبل بمشاركتها في النجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1939. وتعمل إكسون موبل على استخدام أحدث التقنيات المبتكرة للاستفادة من قيمة الموارد الإضافية في حقل زكم العلوي قبالة ساحل أبوظبي.

وأكد لينوبل أن «استراتيجية أدنوك طموحة للغاية وأننا على يقين في ضوء ما رأيناه من جدية ومن اعتماد أفضل التقنيات أن هذه الاستراتيجية ستؤتي ثمارها وتحقق المستهدف منها» مشيراً إلى أن الشركة تبحث دوماً عن فرص استثمارية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والإسهام في تحقيق استراتيجية أدنوك 2030.