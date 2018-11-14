جلسة في مركز دبي المالي تستعرض قانون التحكيم الاتحادي

المصدر: دبي ـ البيان

نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، في مركز دبي المالي العالمي وعلى هامش فعاليات «أسبوع دبي للتحكيم»، غداء عمل وجلسة نقاشية خاصة حول قانون التحكيم الجديد في الإمارات وتوافقه مع قواعد التحكيم المؤسسي، بحضور عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز «تحكيم»، ومدير عام المركز أحمد العجلة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمركز.

تأتي الجلسة في إطار التزام مركز «تحكيم» وحرصه الشديد على توفير أعلى درجات التميز في مجال التحكيم ومساهمته الفعالة في توفير منصات حوارية مجدية مع مختلف الجهات والمختصين بمجال التحكيم بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات العلاقة.

وقال عبدالله دعيفس: «يسرنا تنظيم هذه الجلسة النقاشية الهادفة وتسهيل إجراء مثل هذه الحوارات مع المعنيين بعمل المركز. كما سعدنا بالتعرف ومناقشة العديد من القضايا مع نخبة من المختصين والقانونيين والمهتمين بمجال التحكيم». وأكد أن تطبيق القانون الجديد سيساهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال التحكيم على الصعيدين الإقليمي والدولي«.

بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية قدمتها الدكتورة أسماء الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية في مركز»تحكيم«، حيث قدمت شرحاً حول المركز والخدمات التي يقدمها وآليات العمل المتبعة في معالجة القضايا التحكيمية التي تعرض على المركز في مختلف القطاعات، كما سلطت الضوء على رسالة المركز المرتكزة على مبادئ السرية والكفاءة وقابلية التنفيذ، والتأكيد على أن المركز هو مؤسسة غير ربحية يهدف إلى تقديم قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة والدولة ككل.