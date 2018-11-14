وزير خارجية وتجارة المجر يشيد بدور أبوظبي في تحفيز الاقتصاد

المصدر: أبوظبي - وام

أكد بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر أن أبوظبي أصبحت اليوم إحدى المدن الجاذبة للاستثمارات الخارجية بشكل متميز، ساعدها في ذلك مدى التوسع والانفتاح والتنويع الاقتصادي الذي تتبعه بنهج وممارسة فعلية لتحفيز الاقتصاد ونموه. وأشاد بدور الإمارات الرائد في مجال التنمية الاقتصادية، وما حققته من مؤشرات عالمية متقدمة في مجالات الطاقة المستدامة، معرباً عن سعادته بتوطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين الدولة وبلاده.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث كان في استقباله إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة.

وأعرب الوزير المجري عن تطلع بلاده ورغبتها في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التجاري مع دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي تحديداً، والانطلاق بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة لكلا الدولتين.

ورحب المحمود بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية استغلال الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين للمضي قدماً بالمجالات الاستثمارية، وتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية، معبراً عن رغبة الغرفة في توطيد أواصر العمل الاقتصادي، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لتوسيع التعاون التجاري.