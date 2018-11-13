محمد بن راشد يزور معرض أبوظبي الدولي للبترول

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عصر اليوم معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2018 " الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى أربعة أيام.

وقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بجولة تفقدية في ردهات المعرض وبين منصات العرض التي تمثل قرابة 2500 شركة من سبع وستين دولة من بينها دولة الإمارات.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه خلال الجولة التي توقف فيها سموه عند العديد من أجنحة الدول والشركات المشاركة في الحدث في دورته الحادية والعشرين حيث استمع من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها الى حجم المشاركات الدولية في المعرض والمساحة التي يغطيها من أرض المعارض وعدد الزوار المحليين والخارجيين الذين يفدون الى المعرض سنويا لاسيما رؤساء الشركات ورجال المال والأعمال الدوليين والمحليين وممثلي الدول المهتمة بتقنيات الصناعة النفطية في الإقليم والعالم والتطور المذهل الذي تشهده صناعة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من المشتقات النفطية.

وكانت المحطة الأولى التي توقف عندها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جناح شركة "أرامكو" السعودية الأكبر مساحة والأكثر اهتماما من قبل الزوار والشركات المتخصصة ذات العلاقة بالصناعة النفطية وتقنياتها، واستمع سموه من المسؤولين السعوديين في الجناح الى شرح حول الإمكانات التقنية والفنية والطاقات البشرية المتوفرة في "أرامكو" ما يجعلها من أكبر الشركات في العالم من حيث الصناعة البتروكيماوية واستخراج وادارة آبار النفط في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تقوم بها داخل المملكة وخارجها ناهيك عن عمليات التنقيب التي تتولى القيام بها في الأراضي السعودية والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق لمنتجاتها من الموارد الهيدروكربونية.

وعرج سموه كذلك على جناح شركة "توتال" الفرنسية التي تعد من أعرق الشركات العالمية في التنقيب واستخراج النفط في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى في العالم.

واطلع سموه من مسؤولي الشركة على مجمل عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز في المناطق التي تحوز فيها على هذا الامتيار والتقنيات المتطورة التي تستخدمها الشركة في عملياتها التشغيلية حول العالم.

وختم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جولته في المعرض متوقفا عند جناح شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" التي تعتبر من أولى وأهم الشركات على مستوى العالم في قطاع إنتاج واستخراج النفط في إمارة أبوظبي وتصنيع المشتقات النفطية بطرق واساليب حديثة ذات معايير عالمية مشهود لها بالتفوق التقني والفني.

وقد أعرب سموه لدى مغادرته ارض المعرض في العاصمة أبوظبي عن ارتياحه البالغ لنجاح هذا المعرض السنوي والذي وصفه سموه بالملتقى العالمي الفريد الذي يجتمع تحت مظلته كبار منتجي ومصنعي النفط ومشتقاته والشركات العالمية ذات الاختصاص للتشاور وتبادل الخبرات

والآراء الإبداعية التي تساهم في تطوير وزيادة حجم قطاع النفط العالمي من حيث التقنيات المستخدمة والكميات المستخرجة والمكررة والمصدرة الى الدول المستهلكة.

ونوه سموه في هذا السياق بالمؤتمر الدولي المصاحب الذي يشارك ويتحدث فيه خبراء من جميع الدول للخروج بأفكار وتصورات جديدة ومناسبة تخدم هذا القطاع الحيوي المهم وتساعد في الحفاظ على نظام الإنتاج والتنقيب والتكرير بأساليب مبتكرة تسهم في الحفاظ على الثروة النفطية العالمية وتؤمن الطاقة اللازمة للدول التي تحتاج الى ذلك دون توقف أو انقطاع لما فيه خدمة وإسعاد البشرية على وجه الأرض.

رافق سموه في الزيارة معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المرافقين.