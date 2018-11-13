«أيه بي بي» تفوز بعقد قيمته 79 مليون دولار في حقل «باب»

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة «أيه بي بي» السويدية السويسرية المشتركة للمعدات والآلات بعقد قيمته 79 مليون دولار لتنفيذ أعمال الأتمتة، والتزويد بالكهرباء ومنظومة الاتصالات في حقل «باب» البري بأبوظبي، وفقاً لما نشرته الشركة أمس على موقعها الشبكي.

وحصلت «أيه بي بي» على هذا العقد من «الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية البترولية»، التي كانت بدورها فازت في نوفمبر 2017 بعقد الأعمال الإنشائية والهندسية وأعمال التوريد المتعلقة بالمرافق المتكاملة في حقل «باب» البري بعد أن أرسته عليها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وقال بيتر ترويش، رئيس قسم الأتمتة الصناعية في «أيه بي بي»: «نفخر بفوزنا بهذا العقد الذي يعكس قدرتنا على توفير حلول متكاملة، ولقد أظهرنا وجوداً قوياً في دولة الإمارات، سواءً عن طريق معداتنا التي يتم بناؤها أو تجميعها في الدولة.