اهتمام نمساوي بقطاع الطيران في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

استقبل جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي وفداً نمساوياً ضم الدكتور مايكل لودوينج عمدة مدينة فيينا والمهندس ولتر روك رئيس غرفة التجارة النمساوية والدكتور اندرياس لايبمان السفير النمساوي في الإمارات وعدداً من كبار المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات النمساوية.

واستعرض الحاي مع المسؤولين النمساويين خلال اللقاء تعزيز العلاقات المشتركة بين الإمارات والنمسا والإنجازات التي يحققها قطاع الطيران في دبي والتوسعات الجارية في مشروع دبي ورلد سنترال الذي من المستهدف أن يصبح أكبر مطار في العالم خلال السنوات المقبلة. وأبدى المسؤولون النمساويون تقديرهم للإنجازات التي يحققها قطاع الطيران في دبي، مشيرين إلى أنها تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى.