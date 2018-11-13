«أراضي دبي» تنظم معرض العقارات في لندن 16 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

تنظم دائرة الأراضي والأملاك معرض دبي للعقارات في لندن، بنسخته الثالثة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، وسيضم المعرض عدداً من الشركات العقارية الرائدة مثل نخيل و«فالكون سيتي أوف وندرز»، و«شوبا العقارية»، إلى جانب العديد من شركات التطوير العقاري الأخرى، ووكالات الوساطة العقارية والبنوك ومكاتب الاستشارات القانونية.

وقالت ماجدة راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «تعد دبي واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتسعى أراضي دبي باستمرار لاستكشاف السبل التي تساعد على تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري.

وتحظى دبي باهتمام الكثيرين من مواطني المملكة المتحدة، حيث يقيم عدد كبير منهم فيها، ويسعدنا تقديم خدماتنا لهم. ويسرنا استضافة معرض دبي للعقارات في لندن مرة أخرى، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية من هذا النوع في العاصمة البريطانية».

ووفق أرقام إدارة البحوث والدراسات العقارية في الدائرة، يحتل المستثمرون البريطانيون المرتبة الثانية على قائمة أعلى الجنسيات الأجنبية استثماراً في سوق دبي العقاري، وحسب سجلات الدائرة منذ بداية دخول البريطانيين للسوق العقاري فقد استثمر 29,125 بريطانياً بقيمة تزيد على 88 ملياراً من خلال 47,877 صفقة عقارية.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، وعائدات الاستثمار والتأجير المرتفعة، واللوائح والتشريعات التي تضمن حماية حقوق كل الأطراف، حيث تمثل دبي الوجهة الأفضل والأنسب للمستثمرين.