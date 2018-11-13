مدينة عجمان الإعلامية الحرة تروج خدماتها في موسكو

المصدر: عجمان - البيان

استعرضت مدينة عجمان الإعلامية الحرة الوجهة الاستثمارية الجديدة في إمارة عجمان في أولى رحلاتها الترويجية الدولية بمدينة موسكو الروسية أبرز خدماتها ومميزاتها الاستثمارية في مجالات الاستثمار الإعلامي والرقمي، ضمن خطط التوسع الجغرافي والاستراتيجي الدولي في أهم أسواق الاستثمار الرقمي الحديث في عالم الفضاءات المفتوح.

واستعرض محمود الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة في لقاء مفتوح مع المستثمرين والمهتمين أبرز الخدمات ذات المستوى العالمي والتسهيلات المقدمة المدعمة بأحدث الدراسات الفنية في عوالم الإعلام الرقمي الحديث، والأنشطة الفنية لصناعة الإعلام وكل ما يدور في فلك الاستثمار الإعلامي، مبدياً استعداد المدينة لتقديم كافة التسهيلات والترتيبات التي تؤمن أفضل الخدمات والمنتجات للمستثمرين المتوقعين من روسيا الوجهة الأولى لسلسلة التوسع الجغرافي في استراتيجية التسويق الدولية للمدينة.

وأكد الهاشمي أن المدينة وضعت خططاً تسويقية متقنة لتأسيس بيئة تحفّز على الإبداع والابتكار وتدعم الشركات داخل وخارج الدولة في تطوير المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات السوق الجديدة، وأن إدارة المدينة مهّدت لتحقيق شراكات ناجحة، والمشاركة في المحافل العالمية والمؤتمرات والمعارض .

وعلى هامش الرحلة الترويجية وقعت مدينة عجمان الإعلامية الحرة اتفاقية تمثيل تسويقي مع شركة كونسالت أص أند ترايف المتخصصة في مجال التسويق والاستشارات التجارية ولها فروع في كل من موسكو ودبي وقبرص ولندن وأوزبكستان، وذلك ضمن إطار استراتيجية التوسع التسويقي الدولي التي وضعتها المدينة.