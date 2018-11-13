هزاع بن زايد: «أبوظبي الدولي للبترول» حدث استثنائي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن معرض أبوظبي الدولي للبترول الذي يعقد هذا العام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حدث استثنائي خصوصاً بعد قرارات المجلس الأعلى للبترول التي ستقود تحولاً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، وستضع أساساً متيناً عنوانه التنوع والاكتفاء الذاتي والاستدامة.