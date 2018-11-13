حضور ناجح لجمعية الظفرة في المعرض

المصدر: أبوظبي- البيان

سجل جناح معرض جمعية الظفرة حضورا مميزا وناجحا ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، والذي انطلق بالأمس في إمارة أبوظبي، وهو المؤتمر الذي يعد أحد أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت مشاركة جمعية الظفرة قد جاءت لتحقق رؤية مهمة للجمعية وخططها الاقتصادية الطموحة في فتح مجالات جديدة في عملها وتخصصات متنوعة من خلال التواصل مع كبرى الشركات العالمية التي ستتواجد وتشارك ضمن المعرض.

وأكد محمد عشير المزروعي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المشاركة والحضور بجناح خاص في المؤتمر يأتي انطلاقا من رغبة مجلس الإدارة في البحث عن الآفاق الجديدة للأعمال والخطط، والتي ترغب الجمعية في تطبيقها ضمن خططها الدائمة للتوسع والتمدد بشكل أفضل في أعمالها في منطقة الظفرة.