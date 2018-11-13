«الدار» تمنح عقداً بقيمة 335 مليوناً لبدء أعمال «الغدير»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت الدار العقارية أمس، تعيين مؤسسة الرخاء للمقاولات والنقليات العامة مقاولاً رئيساً، للقيام بإنشاءات البنية التحتية وأعمال البناء المبكرة للحي الأول في المرحلة الثانية لمشروع الغدير، والذي تقدر قيمته بـ 10 مليارات درهم، ويتميز بموقعه بين أبوظبي ودبي. وينص العقد، الذي تبلغ قيمته 335 مليون درهم، على بدء عمليات إنشاء 707 ميزونات (استوديوهات وشقق) ووحدة تاونهاوس وفيلا.

ويقع الحي في القسم الشمالي الغربي من المخطط الرئيس، والذي يضم أكثر من 14 ألفاً من الوحدات السكنية ومراكز تجارية، ومرافق ثقافية ووجهات ترفيهية، سيتم تطويرها على مدار الـ 15 عاماً المقبلة. وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية: شهد المشروع طلباً عاليا، ما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية لتوسيع أعمالنا وتطوير وجهات جديدة في الإمارة.