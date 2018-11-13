محمد بن زايد يلتقي وفد غرفة تجارة الشرقية في المملكة العربية السعودية

المصدر: أبوظبي ـ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد غرفة تجارة وصناعة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتبادل سموه والوفد السعودي، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي، الحديث حول دور وأنشطة غرف التجارة بين البلدين في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، إلى جانب إمكانات وفرص التعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشرقية ونظيراتها في دولة الإمارات لدعم مسارات التعاون بين البلدين.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين على أن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين ساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين.