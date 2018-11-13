تفاهم بين «أدنوك» وشركة الاحتياطيات الهندية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لدراسة تخزين احتياطي من نفط أدنوك الخام في منشأة جديدة تحت الأرض في «بادور» بولاية كارناتاكا الهندية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2.5 مليون طن (نحو 17 مليون برميل).

وتأتي مذكرة التفاهم مع الشركة المملوكة للحكومة الهندية والمتخصصة في تخزين احتياطي من النفط الخام للاحتياجات الاستراتيجية، بعد أيام من إعلان أدنوك عن تسليم آخر شحنة من إجمالي 5.86 ملايين برميل من النفط الخام لتخزينه في منشأة واقعة في مانغلور بولاية كارناتاكا أيضاً.

حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها ودارمندرا برادهان وزير البترول والغاز الطبيعي وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند، وقام بتوقيعها عبدالله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة في أدنوك وإتش بي إس أهوجا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك».

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: تتماشى مذكرة التفاهم مع توجيهات القيادة الرشيدة، بمد جسور التعاون مع مختلف دول العالم وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة من خلال أدنوك، ونتطلع إلى تحويل هذه الاتفاقية الإطارية إلى شراكة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

من جانبه قال دارمندرا برادهان: تعكس هذه المذكرة روابط التعاون القوية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، كما أنها ستسهم في تعزيز وتوسعة شراكتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة مع أدنوك من خلال بحث إمكانية تخزين نفطها الخام في منشأة «بادور» وهو ما سيساعدنا بشكل كبير على تعزيز احتياطي البلاد الاستراتيجي من النفط.

وقد قامت شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية حتى الآن ببناء منشآت تخزين عدة تحت الأرض بسعة إجمالية تبلغ 5.33 ملايين طن في كل من فيزاكاباتنام (1.33 مليون طن) ومانغالور (1.5 مليون طن) وبادور (2.5 مليون طن)، كما أعلنت الحكومة الهندية في يناير 2018 عن تطوير منشأتين جديدتين في تشانديكول في ولاية أوديشا الشرقية بسعة (4 ملايين طن) وفي «بادور» بسعة (2.5 مليون طن)، وهو ما سيرفع من قدرة الهند على تلبية احتياجات البلاد من النفط في حالة الطوارئ من 10 أيام إلى 22 يوماً.