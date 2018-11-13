«روّاد» تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كشفت مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية «روّاد»، أمس عن تفاصيل هويتها المؤسسية الجديدة التي تسعى من خلالها إلى مواكبة حالة التطور والازدهار التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي. وتعكس الهوية مسيرة الإنجاز والنجاح الذي حققته المؤسسة على امتداد 13 عاماً.

جاء ذلك في حفل أقيم في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، وسلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة «روّاد»، وحمد المحمود، مدير مؤسسة «روّاد»، وأكثر من 150 مسؤولاً من الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

300 مشروع

وأكد حمد المحمود مدير مؤسسة «روّاد»، أن المؤسسة خلال السنوات الماضية دعمت أكثر من 300 مشروع، يمتلك 60% منها شباب مواطنون، والأخرى لشابات إماراتيات، في حين قدمت المؤسسة تمويلاً لنحو 36 مشروعاً، بقيمة 18 مليون درهم، مبيناً أن المؤسسة نفذت أكثر من 1530 ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من 3800 رائد أعمال، إضافة إلى أنها قدمت لروّاد الأعمال أكثر من 1300 استشارة .

مشروعات ناجحة

وتحدث خلال الحفل إطلاق الهوية عدد من رواد المشروعات الناجحة منهم المهندس عبدالله الشامسي الذي أكد أنه وجد الدعم من «رواد»، فتمكن من تحقيق حلمه بتأسيس شركة «شك» للبحوث والاستشارات الهندسية، حيث تحولت إلى نموذج ناجح في مجال التصميم الهندسي داخل الدولة وخارجها من خلال دمج تقنيات التصميم والإنتاج الرقمي في عملية التصميم.

إدارة وتدريب

وقالت د. أمل آل علي إنها كانت تحلم بتأسيس مركز للاستشارات الإدارية والتدريب، وبفضل دعم «روّاد» تمكنت من تحقيق حلمها، فأسست مركز كارديف للاستشارات الإدارية والتدريب.

وقالت د. نوف الرئيسي، صاحبة مجموعة بيفرلي هيلز للعناية بالبشرة والشعر والأظافر، إنها تمكنت من تأسيس المركز بدعم «رواد» حيث بدأت أولى خطوات المشروع في 2008 وافتتحته في 2009 بمنطقة مويلح، وبعد مرور أقل من 10 سنوات أصبحت مجموعة بيفرلي اليوم واحدة من أبرز المراكز العاملة في الشارقة.