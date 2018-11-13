«المسعود» للمشاريع تصنع توربينات الغاز بأيدٍ إماراتية 100 %

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال وائل الأشقر مدير عام لقسم المشاريع والخدمات الهندسية لدى «مجموعة المسعود»، إن الشركة تشارك بالمبادرات الحكومية التي تعنى بالتوطين وتأهيل الكوادر المواطنة المؤهلة للعمل بالسوق، مبيناً أن الشركة تصنع توربينات الغاز في الدولة بأيدٍ إماراتية 100%.

وأضاف الأشقر في تصريحات للصحافيين على هامش معرض «أديبك»، إن قسماً للمشاريع والخدمات الهندسية، الذي يستحوذ على نحو 30% إلى 40% من حجم أعمال مجموعة المسعود، نجح في التعاون بشكل وثيق مع العديد من شركاء التقنية العالمية، وتنفيذ مبادرات رئيسية في أبوظبي.

وأوضح، أن القسم قدم الدعم أيضاً لتوفير وصلات الربط بين شبكة الطاقة الكهربائية بجزيرة السعديات ومشاريع أخرى مماثلة، فضلاً عن كونه أحد المساهمين الرئيسيين في برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.