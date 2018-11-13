«دو» تزود هيئة تنمية المجتمع بحلول حماية المعلومات من التهديدات الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

وقعت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة مع هيئة تنمية المجتمع لتزويدها بأحدث خدمات وحلول مركز عمليات «دو» لأمن المعلومات. وبموجب اتفاقية التعاون، ستوفر دو من خلال مركز عملياتها لأمن المعلومات خدمات تقييم ومراقبة شاملة للبنية التحتية الرقمية الخاصة بهيئة تنمية المجتمع لحمايتها ضد التهديدات الإلكترونية والكشف السريع عن الحوادث والاستجابة السريعة لها إضافة إلى تطبيقات الويب المدارة بما في ذلك برمجيات الحماية.

وقال أحمد عبد الكريم جّلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع: في سعينا نحو الاستفادة من الابتكار الرقمي ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة، يسعدنا التعاون مع دو لتزويدنا بمجموعة من الأدوات والحلول المتطورة لتعزيز حماية بنيتنا التحتية الرقمية. ومن خلال الاتفاقية الجديدة، ستساعدنا دو على تعزيز مرونة عملياتنا وزيادة مستوى الحماية وتقليل المخاطر وإدارة الحوادث المتعلقة بأمن المعلومات«.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:»في الوقت الذي تتجه فيه الشركات نحو تعزيز تحولها الرقمي، نلاحظ توجه عدد كبير منها إلى زيادة حضورها عبر الإنترنت من خلال تبني أحدث حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي قد يعرضها لخطر التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات.

وبهدف ضمان استمرارية العمل بشكل مميز وفعال، ينبغي على جميع الشركات ضمان القدرة على اكتشاف الحوادث المتعلقة بأمن المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي لتجنب الآثار السلبية التي قد تتسبب بها. ويسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع هيئة تنمية المجتمع لتزويدها بنظام حماية فعّال يضمن لها مواصلة عملياتها بشكل سلس ومميز مع مستوى عالٍ من الأمان والموثوقية.