«سفراء بالعلوم نفكر» يعرضون 14 مشروعاً

المصدر: أبوظبي ــ البيان

يشارك سفراء برنامج «بالعلوم نفكر» التابع لمؤسسة الإمارات - المؤسسة الوطنية المتخصصة في رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص - في أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك».

ويعرض «سفراء بالعلوم نفكر» 14 مشروعاً علمياً في الجناح الخاص بالبرنامج فضلاً عن مشاركة 3 مواهب شابة إماراتية متميزة من البرنامج في جلسات «أينشتاين الصغير» ضمن فعاليات «منصة شباب أديبك» المقامة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وقالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات - بهذه المناسبة - إن إلهام الشباب الإماراتي وتشجيعهم على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار يأتي على رأس أولويات مؤسسة الإمارات بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.