شراكة بين «إقامة دبي» و«واحة السيليكون» لتطوير الخدمات الذكية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين على تسهيل وتسريع الخدمات الذكية المقدمة للمستثمرين وروّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، خاصة من مواطني الدولة، لتأسيس وتطوير مشروعاتهم الاستثمارية في الواحة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقات المدن الذكية.

ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، واللواء محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وتهدف الاتفاقية إلى تضافر الجهود بين الطرفين لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي في تطوير ما يقدم لرواد الأعمال الإماراتيين من خدمات ذكية، وتمكين المبدعين عبر تسهيل الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بها، لما له من أثر إيجابي على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك لحماية الملكية الفكرية، وترسيخ مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع والتفكير الابتكاري، والتعاون في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «سلطة واحة دبي للسيليكون ملتزمة بمبادرة دبي الذكية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وحريصة على إبرام مختلف الشراكات الهادفة لتفعيل مقومات الحكومة الذكية مع مؤسسات ريادية من قبيل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي تعد اليوم نموذجاً يحتذى ومعياراً للخدمات الحكومية المتميزة التي تحقق كفاءة الأداء وتسعد المتعاملين».

وشدد على دور الشراكات الهادفة إلى توفير الخدمات الذكية واستقطاب مزيد من المستثمرين وروّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والأفكار المبتكرة لتأسيس أنشطتهم الإبداعية والتجارية في واحة دبي للسيليكون، التي وضعت استراتيجية شاملة لتصبح أول مدينة ذكية متكاملة في دبي.

وقال اللواء محمد أحمد المري: يسعى الطرفان إلى تحقيق أهداف مشتركة من خلال تقديم خدمات حكومية متميزة لتسهيل وتسريع المعاملات لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين، سعياً من الإدارة لدعم استدامة إمارة دبي وجعلها مدينة مبتكرة في إدارة مواردها.

وتتضمن الاتفاقية افتتاح مكتب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مبنى المقر الرئيس للواحة، بما يضمن تقديم الخدمات الحكومية بشكل مباشر لرواد الأعمال والمستثمرين الذين يتخذون من واحة دبي للسيليكون وجهة لمشروعاتهم الناشئة والاستثمارية.