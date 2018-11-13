اتفاقية بين «أدنوك» و«أرامكو» للتعاون في مجال الغاز الطبيعي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة أرامكو السعودية تهدف لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال أعمال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

وتجمع هذه الاتفاقية بين اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم من الخليج العربي للعمل معاً في منطقة ذات أهمية استراتيجية لكلتا الشركتين في إطار سعيهما لتعزيز العائدات من قطاعات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمهندس أمين حسن الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين.

وبحسب الاتفاقية، ستتعاون أدنوك وأرامكو في إجراء تقييم مشترك لفرص الاستثمار في كافة جوانب ومراحل أعمال الغاز الطبيعي المسال بهدف تعزيز القيمة وزيادة العائدات للطرفين. كما تنص الاتفاقية على التعاون في إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وتبادل المعرفة والخبرات في أسواق الغاز الطبيعي المسال.

علاقات

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات وثيقة تقوم على التاريخ والرؤية والمصالح الاستراتيجية المشتركة. وقال «ويسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع الأشقاء في أرامكو، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توسعة مجالات التعاون بين الشركتين والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي بعيد المدى».

وأضاف: «تتماشى هذه الاتفاقية مع نهج أدنوك بالتعاون مع شركاء يفكرون بطريقة مبتكرة تستشرف المستقبل ويمتلكون القدرة على المساهمة في تعزيز وصول المنتجات إلى مراكز النمو الجديدة للطلب العالمي.

كما ستسهم الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من خلال الاستفادة من مجالات التكامل للخبرات التقنية والتشغيلية بين اثنتين من أكبر شركات النفط الوطنية في العالم».

فرص

وأعرب المهندس أمين الناصر عن سعادته بالاتفاقية وقال: «نحن سعداء بهذه الاتفاقية التي تركز على فرص الاستثمار الجذابة في مجال سلسلة القيمة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال وتمثل إطاراً تعاونياً بين عملاقين من عمالقة صناعة النفط والغاز في العالم».

وقال: «إن أرامكو السعودية تتوسع في أعمال الغاز التقليدي وغير التقليدي، وهذا الاتفاق الجديد يساعدنا على تسريع نمو أعمال أرامكو السعودية في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، وتعزيز ميزتنا التنافسية. كما يعمل على تنويع أعمالنا، وتوسيع أنشطتنا الاستثمارية الدولية في الغاز».